Yeni Anayasa

idam savaş hali dışında kaldırılmalıdır. tecavüz kararlarında müebbet esas olmalıdır.
orman yakanlar hakkında müebbet cezası verilmelidir.
parti feshedilmesi yargı kararına bağlanmalıdır.
sanat ve sporda vergilendirme belli bir orana bağlanmalıdır. %1 gibi.
ibadethane ve din adamlarına saldırılar sonucunda eşkali tespit edilenler en az 40 yıl cezalandırılmalıdır.
işkence suç sayılmalıdır. işkence edenler hakkında 40 yıl ceza verilmelidir.
avrupa birliği ibaresi anayasada yer almalıdır. ab onaylanmalıdır.
uluslararası örgütler anayasada yer almalıdır.
siyasi yasaklar kaldırılmalıdır. adli olaylarda genel af olmamalıdır. siyasi suçlarda olmalıdır.
hükümet kurma %50+1 e bağlanmalıdır. cumhurbaşkanı seçimi yüzde elli ile olmalıdır.
çoğunluğu sağlayanın dediği olmalıdır. vekil sayısı artırılmalıdır. şehir sayısı 125 olmalıdır.
ilçeler artırılmalıdır. yerel yönetimler kanunu değiştirilmelidir.
stk kurulması kolaylaştırılmalıdır. stk kapatılması zorlaştırılmalıdır.
başörtü yasağı kaldırılması anayasada yer almalıdır. eğtim ve öğretim alma süresi yaşı artırılmalıdır. bununla ilgili yasaklar kaldırılmalıdır. öğrenci affı kavramı bitirilmelidir. süresiz eğitim getirilmelidir. yüksek öğretim kanunu her yaşa uygun getirilmelidir. akademik çalışmalar ünvanlar kolaylaştırılmalıdır. mesleki eğitim 15 yaştan itibaren başlatılmalıdır. çalışma yaşı 15 olmalıdır.
idam savaş hali dışında kaldırılmalıdır. tecavüz kararlarında müebbet esas olmalıdır.
orman yakanlar hakkında müebbet cezası verilmelidir.
parti feshedilmesi yargı kararına bağlanmalıdır.
sanat ve sporda vergilendirme belli bir orana bağlanmalıdır. %1 gibi.
ibadethane ve din adamlarına saldırılar sonucunda eşkali tespit edilenler en az 40 yıl cezalandırılmalıdır.
işkence suç sayılmalıdır. işkence edenler hakkında 40 yıl ceza verilmelidir.
avrupa birliği ibaresi anayasada yer almalıdır. ab onaylanmalıdır.
uluslararası örgütler anayasada yer almalıdır.
siyasi yasaklar kaldırılmalıdır. adli olaylarda genel af olmamalıdır. siyasi suçlarda olmalıdır.
hükümet kurma %50+1 e bağlanmalıdır. cumhurbaşkanı seçimi yüzde elli ile olmalıdır.
çoğunluğu sağlayanın dediği olmalıdır. vekil sayısı artırılmalıdır. şehir sayısı 125 olmalıdır.
ilçeler artırılmalıdır. yerel yönetimler kanunu değiştirilmelidir.
stk kurulması kolaylaştırılmalıdır. stk kapatılması zorlaştırılmalıdır.
başörtü yasağı kaldırılması anayasada yer almalıdır. eğtim ve öğretim alma süresi yaşı artırılmalıdır. bununla ilgili yasaklar kaldırılmalıdır. öğrenci affı kavramı bitirilmelidir. süresiz eğitim getirilmelidir. yüksek öğretim kanunu her yaşa uygun getirilmelidir. akademik çalışmalar ünvanlar kolaylaştırılmalıdır. mesleki eğitim 15 yaştan itibaren başlatılmalıdır. çalışma yaşı 15 olmalıdır.