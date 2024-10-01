Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


01 Ekim 2024 22:51
Yeni Anayasa

Depremle ilgili meseleler çok fazla gündeme geldiğinden dayanıklı binalar yapılmalıdır. Bu sebeple müteahhitlik kavramı ve ölçütleri anayasada yer almalıdır.

Ticarete zarar veren kararlar ile ölümlü kazaların yer aldığı sorunların çözümü belirtilmelidir.

Dayanıklı binalar ve ölümlü kazalarla ilgili sert önlemler alınmalıdır. yeni anayasada da müebbette varan cezalar olmalıdır.

Tbmm ve üyeleri siyasi partilere yönelik ifadeler ile ilgili çoğulcu ve çoğunlukçu anlayışı hakarete varan ifadelerle yok sayan gerek basın yayın olsun gerekse toplumda olsun saygısızlık cezalandırılmalıdır. büyüklere saygısızlık ceza sebebi olmalıdır. bu karar anayasa metninde bir şekilde yer almalıdır. Cumhurbaşkanı hakkında kötü söz söyleyen eleştiri dışına çıkanlar hakkında hapis cezası anayasa da yer almalıdır. tüm kamu görevlilerine saygısızlık suç sayılmalıdır.


sahip35
Müsteşar
01 Ekim 2024 22:52

siyasi partiler kanunu değişmelidir. seçim barajı düşürülmelidir. çoğulcu demokrasi esas alınmalıdır. seçime katılım yaşı 15 olmalıdır. seçmen yaşı 15 vekil yaşı 18 olmalıdır. siyasi partilerin kurulması kolaylaştırılmalıdır. kapatılması savaş hali yakın savaşta olmalıdır. terör iddiası çürütülmelidir. ticaretle ilgili konular esnetilmelidir. dış yardım hariç ticaret olabilir.

belli illerde yıllarda kongre yaparsa gibi bir anlayış olmamalıdır. seçmen aynı zamanda delege olabilmelidir. üst düzeyde yöneticiler dışında kamu özel sektörde siyasi partilere katılım olabilmelidir. hatta yönetici de olmalıdırlar. parti yöneticileri tutuklanmamalıdır. görevdeyken yargılanmalıdır.

maden kazaları ile ilgili ölümler ağır hapisle cezalandırılmalıdır. teknolojik imkanları kullanmak esas sayılmalıdır.

terör ile ilgili kanun değiştirilmelidir. tmk nın değişmesi yeni anayasada yer almalıdır.

yatırım girişim gibi konular kolaylaştırılmalıdır. vergi cezaları hafifletilmelidir. vergiler belli oranda artırılmalıdır.

savaş dışında sıkıyönetim ifadesi olmamalıdır. askerlik kanunu değişmelidir. reddetmek isteyenler yargı kararı olmadan mecliste onaylatarak askerliğini reddettirmelidir. vekil iznine bağlanmalıdır. çoğunluk değil beyan esas aranmalıdır. askerlik mesleği kariyer odaklı olmalıdır. yurtta sulh cihanda sulh deniliyorsa bunun aksi savaşta esas olmalıdır. 28 günlük askerlik dışında askere alma olmamalıdır.


sahip35
Müsteşar
01 Ekim 2024 23:21

idam savaş hali dışında kaldırılmalıdır. tecavüz kararlarında müebbet esas olmalıdır.

orman yakanlar hakkında müebbet cezası verilmelidir.

parti feshedilmesi yargı kararına bağlanmalıdır.

sanat ve sporda vergilendirme belli bir orana bağlanmalıdır. %1 gibi.

ibadethane ve din adamlarına saldırılar sonucunda eşkali tespit edilenler en az 40 yıl cezalandırılmalıdır.

işkence suç sayılmalıdır. işkence edenler hakkında 40 yıl ceza verilmelidir.

avrupa birliği ibaresi anayasada yer almalıdır. ab onaylanmalıdır.

uluslararası örgütler anayasada yer almalıdır.

siyasi yasaklar kaldırılmalıdır. adli olaylarda genel af olmamalıdır. siyasi suçlarda olmalıdır.

hükümet kurma %50+1 e bağlanmalıdır. cumhurbaşkanı seçimi yüzde elli ile olmalıdır.

çoğunluğu sağlayanın dediği olmalıdır. vekil sayısı artırılmalıdır. şehir sayısı 125 olmalıdır.

ilçeler artırılmalıdır. yerel yönetimler kanunu değiştirilmelidir.

stk kurulması kolaylaştırılmalıdır. stk kapatılması zorlaştırılmalıdır.

başörtü yasağı kaldırılması anayasada yer almalıdır. eğtim ve öğretim alma süresi yaşı artırılmalıdır. bununla ilgili yasaklar kaldırılmalıdır. öğrenci affı kavramı bitirilmelidir. süresiz eğitim getirilmelidir. yüksek öğretim kanunu her yaşa uygun getirilmelidir. akademik çalışmalar ünvanlar kolaylaştırılmalıdır. mesleki eğitim 15 yaştan itibaren başlatılmalıdır. çalışma yaşı 15 olmalıdır.

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