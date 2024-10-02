Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ekim 2024 00:03
İki önlisans branşı arasında geçiş

Merhabalar. Önce tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünü sonra da yaşlı bakımı bitirdim. Kpss puanım ile yaşlı bakım üzerinden belki atanabilirim ama ben tds üzerinden atanmayı daha çok istiyorum. yaşlı bakım ile atandıktan sonra tıbbi sekreterliğe geçiş yapabiliyor muyum?

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