Okul giriş töreni

Arabamla asla okul bahçesine girmem hocam. Girip park edenler var. Ben çevrenin boşalmasını bekliyorum dışarıya park edebilmek hatta ilerlemek için, arabayla ilerlemenin mümkünü olmuyor. Bu konuda bana bir yaptırım uygulayabilirler mi bunun yasal bir dayanağı var mı bunu merak ediyorum. Gelebilsem ulaşabilsem gideceğim zaten okula. Üç okul yan yana üçü de çok kalabalık ve yakın saatlerde girip çıkıyoruz maalesef. Gruba ifşalar gibi şu şu sınıfların öğretmeni başlarında yoktu diye yazılıyor. Bu konu canımı sıkmaya başladı.

Arabamla asla okul bahçesine girmem hocam. Girip park edenler var. Ben çevrenin boşalmasını bekliyorum dışarıya park edebilmek hatta ilerlemek için, arabayla ilerlemenin mümkünü olmuyor. Bu konuda bana bir yaptırım uygulayabilirler mi bunun yasal bir dayanağı var mı bunu merak ediyorum. Gelebilsem ulaşabilsem gideceğim zaten okula. Üç okul yan yana üçü de çok kalabalık ve yakın saatlerde girip çıkıyoruz maalesef. Gruba ifşalar gibi şu şu sınıfların öğretmeni başlarında yoktu diye yazılıyor. Bu konu canımı sıkmaya başladı.