Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ekim 2024 00:23
Okul giriş töreni

Hocalarım merhaba, daha önce de buraya sizlere danışmak için yazmıştım. Fikirleriniz için teşekkür ederim. Yine bir konuda fikrinize, yol göstermenize ihtiyaç duyuyorum. İkili öğretim yapan bir okuldayım. Okul girişinde sırayla alınıyor çocuklar içeriye. Okula bizlerin erken gelip sırada başlarında durmamız isteniyor. Ancak üç okul yan yana okul giriş çıkışları felaket. İlk gördüğümde mahşer midir Yarabbi diye hayret etmiştim. Araba, çocuk, bebek arabalı kadınlar, insanlar? Arabayla gelip gidiyorum park etmekte ilerlemekte çok zorlanıyorum trafik berbat oluyor. Bu töreni kaçırıyorum. Birinin ayağını ezmekten de çok korkuyorum. Etraf sakinleşsin diye beş dakika beklerken giriş töreni bitiyor. Bunu istemeleri neye dayanarak? Yönetmelik aradım bulamadım. Sene başında karar almadık. Bunu istemeleri haklı mı? Eski okulumda çocuklar normal şekilde törensiz sınıfa giriyordu pazartesi hariç. Ne yapmalıyım?


jajacoelho
Genel Müdür
02 Ekim 2024 00:33

Daha bu sene başında bir bayan öğretmen okul bahçesinde bir küçük öğrenciyi ezmiş ve hayatı kaymıştı.Temkinli olmanız son derece normal.Kalabalıktan önce geleyim deseniz 30 dk önce gelmek de size eziyet olacak.Törende kargaşa olsa okul idaresi zor durumda kalacak okulu idare edemiyorlar durumuna düşecekler onlar da her sınıfın başında bir sorumlu tutmak istemekte haklılar.Sorunu yaratan aşırı kalabalığa uygun olmayan fiziksel ortam ceremesini de herkes çekiyor maalesef.Sizin için zor durum


mutsuztayinci.
02 Ekim 2024 01:05

Arabamla asla okul bahçesine girmem hocam. Girip park edenler var. Ben çevrenin boşalmasını bekliyorum dışarıya park edebilmek hatta ilerlemek için, arabayla ilerlemenin mümkünü olmuyor. Bu konuda bana bir yaptırım uygulayabilirler mi bunun yasal bir dayanağı var mı bunu merak ediyorum. Gelebilsem ulaşabilsem gideceğim zaten okula. Üç okul yan yana üçü de çok kalabalık ve yakın saatlerde girip çıkıyoruz maalesef. Gruba ifşalar gibi şu şu sınıfların öğretmeni başlarında yoktu diye yazılıyor. Bu konu canımı sıkmaya başladı.

jajacoelho, 1 saat önce

Daha bu sene başında bir bayan öğretmen okul bahçesinde bir küçük öğrenciyi ezmiş ve hayatı kaymıştı.Temkinli olmanız son derece normal.Kalabalıktan önce geleyim deseniz 30 dk önce gelmek de size eziyet olacak.Törende kargaşa olsa okul idaresi zor durumda kalacak okulu idare edemiyorlar durumuna düşecekler onlar da her sınıfın başında bir sorumlu tutmak istemekte haklılar.Sorunu yaratan aşırı kalabalığa uygun olmayan fiziksel ortam ceremesini de herkes çekiyor maalesef.Sizin için zor durum


HakkanPasha
Şef
02 Ekim 2024 01:21

Bu sorunlar birçok okulda var okula hep erken gelir geç giderim. Bir şey olacağını sanmam ama kazalar hep beklenmedik zamanlarda oluyor. Önceden tedbirli davranmak her zaman iyidir. Bu sene okul yönetimi bahçede öğrenciler varken bahçeye girmeyin dedi öğretmenler pek takmadı. Okul yolumuz tek bir yol ve iki okul aynı yolu kullanıyor. Çocuklardan ziyade velilere sinir oluyorum. Çocuğunu okula getiriyor ama yolda dikkatsiz davranıyorlar. Daha bugün giderken aniden veli arabamın önüne atladı neyse ki böyle yapacağını tipine bakıp bekliyordum. Bugün haberlerde bir araba okul kapısı kırıp geçti.

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