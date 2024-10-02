Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ekim 2024 08:46
Türk Eğitim Sistemi yerine Arapça Maarif Modeli

Model.niyetini adından bile belli ediyor.

Milli olmak sadece dillerde, milli olan neyimiz varsa kaybediyoruz. Yakinda bakanlığın adida degisir; Milli Egitim Bakanlığı gider Maarif Bakanlığı gelir...


E.Kayı Han
Editor
02 Ekim 2024 09:13

Senin milli dediğin sistem aslında milli olmayan bize uymayan sistem.

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