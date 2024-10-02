izin hakkında

09.09.2024 tarihinde sözleşmeli olarak göreve başladım.yıllık iznim 1.01.2025 tarihiyle mi yoksa 09.09.2025 tarihiyle mi olur? bir de öğrenciyim sınavlara gitmek için izin konusunda nasıl bir yol izleyebilirim?

09.09.2024 tarihinde sözleşmeli olarak göreve başladım.yıllık iznim 1.01.2025 tarihiyle mi yoksa 09.09.2025 tarihiyle mi olur? bir de öğrenciyim sınavlara gitmek için izin konusunda nasıl bir yol izleyebilirim?