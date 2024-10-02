Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Ekim 2024 09:37
izin hakkında
09.09.2024 tarihinde sözleşmeli olarak göreve başladım.yıllık iznim 1.01.2025 tarihiyle mi yoksa 09.09.2025 tarihiyle mi olur? bir de öğrenciyim sınavlara gitmek için izin konusunda nasıl bir yol izleyebilirim?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
02 Ekim 2024 09:45

Özel ya da kamu fark etmez 1 fiili çalışma yılını doldurmadan izin verildiğini gördünüz mü daha önce? Tabiki de 1 yılınız dolduğunda izin hakkı kazanırsınız.

Sınavlarınız için amirinizle konuşacaksınız. Uygun görülür izin verilirse gidebilirsiniz ancak asıl göreviniz atandığınız kadronun görevlerini yerine getirmek olduğundan ve kurumun yasal olarak izin verme zorunluluğu bulunmadığından tersi durumda herhangi bir şey yapamazsınız.

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