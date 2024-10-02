Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Ekim 2024 09:56
Eylül ayı bitimi

Eylül ayı bitimine değerlendirmesi yetişmeyen ancak dilekçe tarihi eylül ayında olan dilekçeler ekim ayında olumlu dönüş alabilir mi ? (Tayin)

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