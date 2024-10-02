Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ekim 2024 10:25
Açık öğretimden örgüne geçiş

12.sınıfım, açığa geçeli 1 hafta oluyor eski okuluma meslek lisesine(sınavlı) dönme imkanım var mıdır?

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