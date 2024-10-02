Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


02 Ekim 2024 11:08
Kurumlar arası geçiş

Adalet bakanlığında katip olarak çalışıyorum sosyal hizmet mezunuyum adalet bakanlığı kendi içerisinde ünvan değişikliği açmıyor kurum değişikliği düşünüyorum Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığına geçiş yapsam muvafakat almakta zorlanırmıyım?

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