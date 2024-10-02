Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


02 Ekim 2024 11:24
5434 SK Tabi bir memur 4C primi 3.600 gün dolduğu gün 30 günlük yıllık hakkı sisteme yüklenir mi?

5434 SK TABİ ve 4C li olarak çalışan bir memur 3.600 prim gün doldurulduğu zaman 30 günlük izin sisteme otomatik olarak yüklenirmi?


aydünyavaz
02 Ekim 2024 11:33

30 GÜNLÜK YILLIK İZİN HESAPLANIRKEN HİTAP HİZMET DÖKÜMÜNE Mİ BAKILIR?


aydünyavaz
02 Ekim 2024 13:25

SGK TESCİL ve HİZMET DÖKÜMÜ 4C PRİMİ: 3.105 gün


aydünyavaz
02 Ekim 2024 13:28

HİTAP ta (KIDEM AYLIĞI HİZMETİ / KAZANILMIŞ HAK AYLIĞI= 9 yıl 2 ay 0 gün dür.

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