Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


02 Ekim 2024 11:36
Vakıf Üniversitesinden Emekli Akademisyenin Devlet Üniversitesine Atanması

Herkese Merhaba,

4A emeklisi bir akademisyen, yaş haddi dolmamışsa, devlet üniversitesinde akademisyen (Dr. Öğretim Üyesi ya da Doçent) olarak atanabilir mi? Atanırsa emekli maaşı kesilir mi?

Teşekkürler.

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