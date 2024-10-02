KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


02 Ekim 2024 13:04
Pomem psikiyatri Acil

2018 Aralık, 2019 Ocak olmak üzere psikiyatri girişim var (6 yıl oldu) selectra ve lurtsal adında iki adet ilaç yazıldı.

Tanı olarakta doktor f41 anksiyete bozukluğu demiş.

Süreç benim için nasıl işler pomem genel sağlıkta.

Tecrübeli olanlar bilgilendirme yapabilir mi?

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