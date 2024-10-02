KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


02 Ekim 2024 13:04
Pomem psikiyatri ve ilaç kullanımı

2018 Aralık, 2019 Ocak olmak üzere psikiyatri girişim var (6 yıl oldu) selectra ve lurtsal adında iki adet ilaç yazıldı.

Tanı olarakta doktor f41 anksiyete bozukluğu demiş.

Süreç benim için nasıl işler pomem genel sağlıkta.

Tecrübeli olanlar bilgilendirme yapabilir mi?


Baypar
Şube Müdürü
02 Ekim 2024 14:16

2018 aralık ve 2020 ocak ayı yani 1-2 ay ilaç kullanmışsın doğru mu anladım?

Eğer öyle ise üzerinden 2 yıl ve üzeri zaman geçtiği için bir problem yaratmayacaktır.

Tanın B dilimi bir tanıdır. Ve 2 yıl dolduğu için geçirilmiş bir tanı olduğu için A dilimi verilerek polis olur kararı alacaksınız.

Fakat ilaç kullanımı 6 yıl falansa (sorunda gördüm) sağlam alman çok zor olacaktır.


Soruuuu
02 Ekim 2024 14:41

Cevabınız için teşekkürler abicim.

2018 Aralık ve 2019 Ocak ayında gitmişim, 1. derece yakinimi kaybettim sebepte bu yüzden.

6 yıldır pskiyartiye gitmedim orda onu demek istedim parantez içinde.

Baypar, 2 saat önce

2018 aralık ve 2020 ocak ayı yani 1-2 ay ilaç kullanmışsın doğru mu anladım?

Eğer öyle ise üzerinden 2 yıl ve üzeri zaman geçtiği için bir problem yaratmayacaktır.

Tanın B dilimi bir tanıdır. Ve 2 yıl dolduğu için geçirilmiş bir tanı olduğu için A dilimi verilerek polis olur kararı alacaksınız.

Fakat ilaç kullanımı 6 yıl falansa (sorunda gördüm) sağlam alman çok zor olacaktır.


Soruuuu
02 Ekim 2024 14:45

Tecrübeli birisiniz bu konuda.

Benim gibi olup pskiyaritden geçen çokmu ?

Bu konuda genel izleminiz nedir acaba teşekür ederim şimdiden.

Baypar, 2 saat önce

2018 aralık ve 2020 ocak ayı yani 1-2 ay ilaç kullanmışsın doğru mu anladım?

Eğer öyle ise üzerinden 2 yıl ve üzeri zaman geçtiği için bir problem yaratmayacaktır.

Tanın B dilimi bir tanıdır. Ve 2 yıl dolduğu için geçirilmiş bir tanı olduğu için A dilimi verilerek polis olur kararı alacaksınız.

Fakat ilaç kullanımı 6 yıl falansa (sorunda gördüm) sağlam alman çok zor olacaktır.

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