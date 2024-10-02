Pomem psikiyatri ve ilaç kullanımı

2018 aralık ve 2020 ocak ayı yani 1-2 ay ilaç kullanmışsın doğru mu anladım?

Eğer öyle ise üzerinden 2 yıl ve üzeri zaman geçtiği için bir problem yaratmayacaktır.

Tanın B dilimi bir tanıdır. Ve 2 yıl dolduğu için geçirilmiş bir tanı olduğu için A dilimi verilerek polis olur kararı alacaksınız.

Fakat ilaç kullanımı 6 yıl falansa (sorunda gördüm) sağlam alman çok zor olacaktır.