Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ekim 2024 13:29
Sağlık Bakanlığı Gih Sınıfı İl içi tayin hakkı
Sağlık bakanlığında gih sınıfında çalışan personelim, il içi tayin hakkım var mıdır

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