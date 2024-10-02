Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


02 Ekim 2024 13:32
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

10 Kasımda yapılacak olan Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği sınavında Makine mühendisi olarak sınava girecek arkadaşlar benimle özelden irtibata geçebilir mi.

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