KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


02 Ekim 2024 14:27
AÖF bölümüne DGS ile geçiş yaptım, derslerin sayılıp sayılmayacağını nereden öğrenebilirim?

Merhaba, AÖF ile web tasarım kodlamadan yine AÖF yönetim bilişim sistemlerine geçiş yaptım. Hangi derslerin sayılıp sayılmayacağını nereden öğrenebilirim?

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