Katiplik yapan arkadaşlar memnun musunuz?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Kpss 2024 Elektrik elektronik mühendisliğiP3 91.53 branş 157açıktan mühendis alımalrı ne zaman yoğunlaşır?Kpss, zengin bebelerin girdiği bir sınav olsaydı ne kadro sayıları bu kadar düşük ne de soruşturmalaSBKYP3 83.61 iibfAskerdeyken atanmak mümkün mü Düz memurluktan öğretmenliğe geçişİİBF hakkinda4/b sağlık teknikerliginden 4/b büro personeline geçiş
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Yoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!