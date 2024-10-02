GSB'de Çalışan Psikologlar İçin Araştırma - Katkılarınızı Bekliyoruz

Merhaba Arkadaşlar,

Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda (GSB) çalışan psikologların çalışma koşullarını daha iyi anlamak amacıyla bir araştırma yürütüyoruz. Bu kapsamda, GSB'de görev yapan psikologlara bazı sorular yöneltiyoruz. Eğer GSB'de çalışan psikolog arkadaşlarınız varsa, aşağıdaki Google Form linkini kendileriyle paylaşarak anketimize katılmalarına yardımcı olabilirsiniz.

Katılım sağlayacak her meslektaşımızın vereceği bilgiler, araştırmamızın daha kapsamlı ve faydalı olmasına büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca, sosyal medya hesaplarınızda da paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamıza destek olabilirsiniz.

Şimdiden ilginiz ve katkılarınız için teşekkür ederiz. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegH1uOHxGOm-SatGC5GUF-nsMLdPnR3bAbfX9QY8av_JQsBA/viewform?usp=sf_link