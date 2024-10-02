Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ekim 2024 15:31
Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar

beklentiniz nedir istanbul yüksek geldi bakalım tüik ne çıkartıcak


jeofoto
Aday Memur
02 Ekim 2024 16:01
%3.12

DURMUŞ Ünal
Memur
02 Ekim 2024 16:01
2.15

khamul
Aday Memur
02 Ekim 2024 16:16

2 civarı bir şeyler açıklayacaklar bana göre

Toplam 3 mesaj

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