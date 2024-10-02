Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Ekim 2024 16:21
Şaka amaçlı çalışan ödemesi şeklinde para attım sorun olur mu?

Arkadaşıma şaka amaçlı ödeme şekline çalişan ödemesi şeklinde 90 tl attım önce o 200 tl atmıştı bende üstünü attım. Sorun olur mu?

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