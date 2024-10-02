Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ekim 2024 17:20
Dilekçem işleme konmuyor

Kurumuma yazdığım dilekçem işleme konmuyor bekletiliyor nasıl bir yol izlemeliyim


mkuzuguden
Aday Memur
02 Ekim 2024 17:34

Dostum bu işler biraz sıkıntılı . Uzun uzun konuşmak lazım instagramdan @mkuzuguden46 ulaşta yardımcı olayım en kötü yönlendireyim

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