Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ekim 2024 18:25
Görevlendirme iptal edilebilir mi?
Arkadaşlar merhaba, sağlık mazeretiyle ilçe emrine tayin oldum. Sınıf öğretmeniyim bir okula görevlendirildim. Okulda kadrolu öğretmenleri destek eğitime alıp ben ve bir başka görevlendirme arkadaşa sınıf verdiler. Seneye burada devam etmek zorunda mıyım başka bir okula geçebilir miyim. Şöyle ki idarenin şubeler arasında yanlı davrandığını düşünüyorum diğer şubelere stajyer verip bana vermediler şartları sağlamama rağmen. Ya da başka sınıfların kursları benim sınıfımda yapılıyor sınıfın yeri kontrol etmeye daha uygunmuş diye gibi bu tarz şeyler yaşadım seneye bu okulda devam etmek zorunda mıyım çok mutsuzum bu okulda çalışmak istemiyorum.

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