Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Ekim 2024 18:37
12/24 çalışma sistemi

Tam olarak nasıl bir çalışma sistemi sabah akşam kaçta çıkıp gidiliyor haftada çalışma nasıl biri anlatabilir mi.


saulgoodmannn
Aday Memur
02 Ekim 2024 23:20

Sabah 8 akşam 7


saulgoodmannn
Aday Memur
02 Ekim 2024 23:39

Ertesi gün akşam 7 sabah 8 sonra başa dönüş

saulgoodmannn, Dün

Sabah 8 akşam 7


Brse
Aday Memur
03 Ekim 2024 01:16

Berbat sistem


hoze0606
Aday Memur
03 Ekim 2024 03:41
işkence sistemi

efeege37
Memur
03 Ekim 2024 07:13
İnsan ysşamına düşman,erken ölmesi için icat edilmiş bir sistem.

Memurhaps
Şube Müdürü
03 Ekim 2024 08:14
işkence sistemi

Kurtarıcılar
Memur
03 Ekim 2024 10:04
Kötü çalışma sistemi

Pyracanthaa
Aday Memur
03 Ekim 2024 10:55

Ölüm değil ama zulüm. Ölsen daha iyi yani ölümden beter bir sistem.


Joplu Çoban
Şef
03 Ekim 2024 11:01
Aslında 12-24 çok kötü, çakma 12-36 iyidir dememeli. Hepsi ilkel çağdan kalma vücuda zarar, yaşama zarar çalışma şartıdır. Şu teknoloji çağında değirmen sistemiyle çalışmak gerçekten mesleğin en ağır yükünü oluşturuyor
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