KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


02 Ekim 2024 19:11
Ortaöğretimden düz memur ataması

Sizce 86-87 ortaöğretim puaniyla bilgisayar işletmeni,vkhi olunur mu?


Onurtosu
Aday Memur
02 Ekim 2024 19:17

Artık o kadrolar çoğu kurumda önlisans, lisans mezunlarına açılıyor. şoför, hizmetli gibi kadrolar için atanma şansınız daha çok.


murat_326
Şube Müdürü
02 Ekim 2024 20:59

Hizmetliyi kuruma göre tercih et tabi düşünürsen


murat_326
Şube Müdürü
02 Ekim 2024 21:00

Düz memurluk az olabilir

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