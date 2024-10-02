KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Ekim 2024 20:01
Atama bekleyene müjde (gercekten)

Alim kısıtlı olacak söylemine dayanarak alimin kısıtlı olacağından bahsetmiştim.nçak erken seçim veya benzeri olağan dışı durumlar olursa bunun yön değiştirebileceğini söylemiştim.Son haberlere göre sunulacak torba yasa ile 2025 ten sonra emekli olacakların emekli maaşları %30 daha düşük olacak.Bu durumda kamuda emeklilik zamanı geçmiş ama emekli olmayanların emekli olmasına sebebiyet vereceğinden haberlerden de anlaşılacağı gibi emeklilik dalgası gelebilir.Bu durum da 2024 kpss puanıyla atama bekleyenlere umut ışığı olmuş olur.Beni belli ideolojik doğrultuda degerlendirenlere inat somut gerçeklerle fikirlerimi belirteceğim.Olumlu veya olumsuz değil de gerçekçi açıklamalarla yorumlar yapacağım.Bahsi geçen mevzu henüz meclise sunulmadi ama sunulacağı haberlerde mevcut.


sertaç96
Aday Memur
02 Ekim 2024 20:02

4001 kadroları artmalı. ben iibfliyim ama olması gereken bu


melih blue
Aday Memur
02 Ekim 2024 20:05

emekli olanlar düz memur olsun ve puanı yüksek olanlar 4001 olarak atansın


selnnnn1
Aday Memur
02 Ekim 2024 21:06
he he iibflisin kendin çalıp kendin oyna
sertaç96, 1 saat önce

4001 kadroları artmalı. ben iibfliyim ama olması gereken bu


italyanmaz
Şube Müdürü
02 Ekim 2024 21:21

rüstemiibf, f4ntom, sertac96, mustafays, melih blue, pdsude ve furkan hepsi aynı kullanıcı ciddiye almayın bunu, bunun işi ortalığı karıştırmak

selnnnn1, 19 dk. önce
he he iibflisin kendin çalıp kendin oyna
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024 Elektrik elektronik mühendisliğiKpss, zengin bebelerin girdiği bir sınav olsaydı ne kadro sayıları bu kadar düşük ne de soruşturmalaP3 91.53 branş 157açıktan mühendis alımalrı ne zaman yoğunlaşır?SBKYTüm 4001ler tek bir çatı altında toplanmalı.Tüm İİBF'liler + HUKUK tek bir çatı altında toplanmalı.Askerdeyken atanmak mümkün mü İİBF hakkindaP3 83.61 iibf

Sözlük

kpssde kopya çekmek 1 Göbegi acik giyinmek 4 gaia bh3 1 güne bir şarkı bırak 4 güne bir söz bırak 1 kuaför yalanları 1 zeynep 1 dünyanın en uzun ülkesi 1 doğum 2 Yahudilerin dini bayramları 2

Son Haberler

TBMM'de 'Narin Güran' cinayetinin araştırılması hakkındaki önerge reddedildiDilan ve Engin Polat çifti 'vergi kanununa muhalefet' suçundan ifade verdiBatman'da YRP'den seçilen iki belediye başkanı istifa ettiİsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 902 aile nüfustan silindiİHL öğrencisinin büyük başarısı: Bilek güreşinde dünya 3'üncüsü oldu

Editörün Seçimi

Yoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!