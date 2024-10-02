Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ekim 2024 20:06
1 Eylül'deki ÖSYM sınav görev ücreti hala yatmadı
1 ay geçti yahu ne zaman yatacak bu para

DenEimaiEgo
Şef
02 Ekim 2024 20:29

Hocam, ya sınavdan sonra salı gününe kadar 2 iş günü içerisinde yapmanız gereken anketi doldurmamışsınızdır ya da iban numaranız hatalıdır. İbanınızı kontrol edin gis.osym.gov.tr'den. Onun dışında Ösym merkezi ile irtibat kurun hafta sonu olmadan.


Rollo07
Şef
02 Ekim 2024 21:01
IBAN hataliydi düzelttim. cimerden ulaştim kendilerine telefonlara bakmıyorlar. kontrol edilip yatırılacak dediler ama hala yok 1 ayı geçti
DenEimaiEgo, 56 dk. önce

Hocam, ya sınavdan sonra salı gününe kadar 2 iş günü içerisinde yapmanız gereken anketi doldurmamışsınızdır ya da iban numaranız hatalıdır. İbanınızı kontrol edin gis.osym.gov.tr'den. Onun dışında Ösym merkezi ile irtibat kurun hafta sonu olmadan.

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