KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Ekim 2024 20:08
Bir iibfli olarak gerçeği açıklıyorum. Asıl yerimiz KPSS A kadrolarıdır.

1-2 yıl çalışıp ondan sonra KPSS A kadrolarına geçip kadro yakan çoğu meslektaşımız yüzünden büro personeli kadrolarının hepsi bence 4001 olmalı.


Rüstem iibf
Aday Memur
02 Ekim 2024 20:11

Ayrıca hiçbirimiz büro personeli dersi almadık. Aldığımız derslerin hepsi KPSS A sınavıyla ilgili.

Meslektaşlarım olayı abartıp adalet değil ayrıcalık istiyor. Ama gerçeği çoğu bakanlık gördü. En çok kadroyu iibfliler olarak biz yaktık. 4001 herkesin hakkıdır.


sertaç96
Aday Memur
02 Ekim 2024 20:13

VHKİ

Büro personeli

bu kadroların dersini almadık doğru. Ben de iibfliyim ancak puanı yüksek olan kişiler memur olmalı bunu istemeyenlerin asıl amacı 1-2 ay sözleşmeli kadrolarda takılıp sonra kadro yakmak.


italyanmaz
Şube Müdürü
02 Ekim 2024 21:17

rüstemiibf, f4ntom, sertac96, mustafays, melih blue, pdsude ve furkan hepsi aynı kullanıcı ciddiye almayın bunu, bunun işi ortalığı karıştırmak


italyanmaz
Şube Müdürü
02 Ekim 2024 21:20

senin asıl yerin a kadrolar mı, akıl hastanesi mi okuyanlara bırakıyorum cevabını...

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