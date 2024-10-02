Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ekim 2024 20:50
Tayin mi Görevlendirme mi?
Ben Doğu Karadeniz'de X bi ilde kadrolu öğretmenim. Nişanlım doğuda Y ilinde asker. Düğün öncesi nikahla Ocak eş tayini yapmak mı mantıklı yoksa Ocak tayinini geçirip görevlendirmeyle Y iline gitmek mi mantıklı? haziranda nişanlımın Batı görevinden dolayı tayini var.. Yanına iki şekilden biriyle gitcem ama hangisi mantıklı sizce?

bahçesaray
Memur
02 Ekim 2024 20:52
.

bahçesaray
Memur
02 Ekim 2024 20:53
görevlendirme yapacaklarından emin misiniz ?

majesteleri7
Daire Başkanı
02 Ekim 2024 20:59

Chatgpt?ye sorun.bu bulmacayı anca o çözer


Nergis3467
Aday Memur
02 Ekim 2024 21:01
hocam ben emin değilim çünkü ilçemde kendi branşımda tek öğretmenim. soruyorum eşi asker olup görevlendirme isteyenlere, sorun olmaz meb ve tsk arasında protokol var diyorlar.
bahçesaray, 32 dk. önce
görevlendirme yapacaklarından emin misiniz ?

Nergis3467
Aday Memur
02 Ekim 2024 21:04
hocam bulmaca değil, insanın verdiği kararlar geleceğini şekillendirir. gidişimin şekli konusunda kararsızım, burda çok fazla öğretmen var tecrübeli. belki bi yol gösterir diye düşündüm..
majesteleri7, 26 dk. önce

Chatgpt?ye sorun.bu bulmacayı anca o çözer


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
02 Ekim 2024 21:04

bu işin doğrusu düğünden önce nikah yapmaktır, siz eş durumu ile gideceğiniz yere gidin, görevlendirme ihtimali varsa ondan sonra da görevlendirme yapılır


ta345
Memur
02 Ekim 2024 21:06

bana il dışı görevlendirme mantıklı gelmiyor.


Nergis3467
Aday Memur
02 Ekim 2024 21:08
neden hocam?
ta345, 19 dk. önce

bana il dışı görevlendirme mantıklı gelmiyor.

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