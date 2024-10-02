Tayin mi Görevlendirme mi?

Ben Doğu Karadeniz'de X bi ilde kadrolu öğretmenim. Nişanlım doğuda Y ilinde asker. Düğün öncesi nikahla Ocak eş tayini yapmak mı mantıklı yoksa Ocak tayinini geçirip görevlendirmeyle Y iline gitmek mi mantıklı? haziranda nişanlımın Batı görevinden dolayı tayini var.. Yanına iki şekilden biriyle gitcem ama hangisi mantıklı sizce?

Ben Doğu Karadeniz'de X bi ilde kadrolu öğretmenim. Nişanlım doğuda Y ilinde asker. Düğün öncesi nikahla Ocak eş tayini yapmak mı mantıklı yoksa Ocak tayinini geçirip görevlendirmeyle Y iline gitmek mi mantıklı? haziranda nişanlımın Batı görevinden dolayı tayini var.. Yanına iki şekilden biriyle gitcem ama hangisi mantıklı sizce?