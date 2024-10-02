Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ekim 2024 21:09
Mesem ücretliye ders verilmesi

Hocalarım mtal'de çalışıyorum, okulumuz ilçede mesem merkezi olarak geçiyor, Tarih 9 ve İnkılap (10.snf) online olarak uygulanıyordu, geçen yıl Din dersini de Tarihçi arkadaşa verdiler öğretmen olmadığı için. Bu yıl Din dersini online olarak ücretli Din öğretmenine verdiler, okuldaki kadrolu Tarih ya da farklı branş öğretmeni bu dersi alamaz mı, hak kimindir? ( ayrıca okulda 2 kadrolu Dinci var onlara da verilmemiş)


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
02 Ekim 2024 21:20

Hak branş ogretmenindir. Branş öğretmeni dururken yan branşlar alamaz

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