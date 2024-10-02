KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


02 Ekim 2024 21:23
81 puanla nereye başvurabilirim

Merhabalar. Kpss ön lisans puanım 81.32 kendi bölümüm tds ama büyük ihtimalle oradan atanamayacağım. Bu puanla hangi düz memurluklar terbiyesiz edilebilir, gelme ihtimali olursa. Katip, mübaşir, ikm, polis gibi meseleler hariç olarak


Khryseis
02 Ekim 2024 21:37

Klavye hataları çok olmuş. Puanım 81,32 hangi düz memurluklar tercih edilebilir

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