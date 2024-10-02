Hergün konuşulan şikayetleri yazmak için portal kuruldu

uyap ı açarken karşınıza çıkan siteye giriş yapıp düzelmesini istediğiniz konuları yazın arkadaşlar. isim sicil vs hicbirsey istemiyor. normal bilgisayar/telefondan açılmıyor. uyap olan bilgisayardan girebiliyorsunuz. sanırım güvenlik için böyle yaptılar. Her neyse. yazmak isteyenler için bir de burdan duyurmak istedim.

ozellikle iş tanımı sosyo ekonomik konular lojman konusu, tayin için 1. ve 2. bölgede 4,5byil çalışma süresinin çok fazla olduğu ara kariyer basamakları oluşturulması yazılabilir. 6 soruluk bir karşılama var. sol tarafta diğer konular hakkında da fikir beyan edebiliyorsunuz.

https://adaleticinbirfikrimvar.adalet.gov.tr/