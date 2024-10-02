Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Ekim 2024 21:54
Memurluk ve yedek subaylık

SÖZLEŞMELİ devlet memuru yedek subay olarak askerlik görevini yerine getirebilir mi??

Yedek subaylık görevi bitince tekrardan memurluğa devam edebilir mi??

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