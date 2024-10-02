Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


02 Ekim 2024 22:17
Mutemetlik

Selamun aleyküm değerli hocalarım ilk defa VHKİ olarak atandım görev dağılımı olarak sadece mutemetlik öğrenmem gerektiğini söylediler sizce diğer alanlara kıyasla iş yoğunluğu nasıl olur ?

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