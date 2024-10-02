Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


02 Ekim 2024 22:20
EKPSS ile 2019 yılında ''hizmetli'' kadrosunda çalışmaya başlayan kişi EKPSS sonucu önlisans

2019 yılında EKPSS sonucu ile HİZMETLİ kadrosuna atandım. Şimdi ÖNLİSANS mezunu ve EKPSS sonucu ile GİH sınıfına atanabilirmiyim?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
03 Ekim 2024 08:40

GİH özlük hakları YHS özlük haklarından daha iyidir. Memurun lehinedir. Atanabilmeniz ve kadrolu-kadrolu bir geçiş olacaksa muvafakat alabilmeniz gerekir.

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