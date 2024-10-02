Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Ekim 2024 23:24
İnfaz ve Koruma Memuru İşitme Kaybı

Arkadaşlar benim sol kulağım sağlam fakat sağ kulağımda işitme kaybı var. Kağıtta 40db işitme kaybı yazıyordu doğru hatırlıyorsam. Doktor hafif, orta dereceli işitme kaybı demişti. İnfaz ve koruma memuru olabilir miyim?

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