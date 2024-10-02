İnfaz ve Koruma Memuru İşitme Kaybı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
CTE Kar payıTezsiz yüksek lisans hakkındaCezaevlerinde görev yapan sivil memurlara silah taşıma hakkıNaklen atandım, süreç nasıl işleyecek?Vakıfbank promosyon güncellemesiHitap-sgk hk.Zabıt katibi lojman ihtiyacı26 Eylül 2024 tarihli personel atama planlamasıEş durum mazeretiHakim Savcılara yapılan zamma sessiz kalan sivil personel neredesiniz?
Sözlük
Son Haberler
Direğe çarparak iki parçaya bölünen otomobildeki 1 kişi öldüSağlık Bakanı Memişoğlu, il sağlık müdürleri ile bir araya geldiEylül ayı enflasyon verileri yarın açıklanacakPezeşkiyan: İsrail eğer karşılık verirse yanıtımız daha sert olur500 TL'lik çek tuzağı! Kimlik bilgilerini alıp banka hesabı açtılar
Editörün Seçimi
Yoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!