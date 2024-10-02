KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


02 Ekim 2024 23:37
Şoför Ehliyet Süresi

Arkadaşlar merhaba KPSS önlisans sınavına girmiştim puanım 81.4 sıralamam 35 bin. Ehliyet konusunda geçmiş yıllarda yıl bilgisi var fakat güncel kılavuzda bunu göremedim. Şimdi sorularıma geleyim. Benim B ehliyetim var 2013 yılından alınma, fakat bazen şart olarak B1E diyor ve o e ifadesinin ne anlama geldiğini ben bilmiyorum. Benim ehliyette B ve B1 yazıyor ama B1E yazmıyor.

İkinci sorum ise tecrübe olayı. Örneğin 5 yıllık ehliyet sahibi olma şartı var mı? Buna nereden bakıyoruz. Ben diyelim ki 2025 haziranda yerleştirme olacak ve 2025 mayısta e sınıfı ehliyet alırsam o yerleştirmede e sınıfı şartını karşılıyor muyum? Bu konular hakkında bilgisi olan varsa veya nereden bakmam gerektiğini bilen varsa yardımcı olabilir misiniz?

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