Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ekim 2024 00:00
İstifa sonrası dönüş
Ben asil memurluktan (katiplikten) istifa edeli (çekileli) 14 ay oldu. Depremde yaşadığım kayıplar ve sonrasında enkazdan dolayı ameliyat olmamdan dolayı yaşadığım mobbing baskılardan dolayı istifa ettim farklı kuruma başvuru yapacağım. direkt olarak Ankara'ya gidip bakanliga mı müracaat etmeliyim yoksa başlamak istediğim kuruma mı Evrak mı vermem gerekir bu konuda tecrübeli kişiler yardımcı olursa çok sevinirim çok zor durumdayım.

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