İstifa sonrası dönüş

Ben asil memurluktan (katiplikten) istifa edeli (çekileli) 14 ay oldu. Depremde yaşadığım kayıplar ve sonrasında enkazdan dolayı ameliyat olmamdan dolayı yaşadığım mobbing baskılardan dolayı istifa ettim farklı kuruma başvuru yapacağım. direkt olarak Ankara'ya gidip bakanliga mı müracaat etmeliyim yoksa başlamak istediğim kuruma mı Evrak mı vermem gerekir bu konuda tecrübeli kişiler yardımcı olursa çok sevinirim çok zor durumdayım.

Ben asil memurluktan (katiplikten) istifa edeli (çekileli) 14 ay oldu. Depremde yaşadığım kayıplar ve sonrasında enkazdan dolayı ameliyat olmamdan dolayı yaşadığım mobbing baskılardan dolayı istifa ettim farklı kuruma başvuru yapacağım. direkt olarak Ankara'ya gidip bakanliga mı müracaat etmeliyim yoksa başlamak istediğim kuruma mı Evrak mı vermem gerekir bu konuda tecrübeli kişiler yardımcı olursa çok sevinirim çok zor durumdayım.