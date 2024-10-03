Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Ekim 2024 00:05
Koruma daire başkanlığı personelinin görevleri nelerdir?

Koruma daire başkanlığı polisi ne iş yapar tam olarak ? İnterpol polisi ile arasındaki farklar nedir


Pyracanthaa
Aday Memur
03 Ekim 2024 10:58

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