Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ekim 2024 00:18
Ek Ders Hesaplama Yüksek Lisanslı
Merhabalar. Yüksek lisansım var. 21 saat ders, kulüp ve nöbet var. Ayrıca hafta sonu açık lise 9 saat. Bilen biri hesap yapabilir mi? Özel olarak şunu merak ediyorum: hafta sonu açık lise ücreti yüksek lisanslı olunca ekstra yansıması var mı? (Ek ders kodu nedir? ) Ayrıca yüksek lisanslı için normal ek ders üzerine yüzde 7 ilave gelir, bu tabloda ayrıca bir kod ile mi belirtilir?

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