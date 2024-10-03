Ek Ders Hesaplama Yüksek Lisanslı

Merhabalar. Yüksek lisansım var. 21 saat ders, kulüp ve nöbet var. Ayrıca hafta sonu açık lise 9 saat. Bilen biri hesap yapabilir mi? Özel olarak şunu merak ediyorum: hafta sonu açık lise ücreti yüksek lisanslı olunca ekstra yansıması var mı? (Ek ders kodu nedir? ) Ayrıca yüksek lisanslı için normal ek ders üzerine yüzde 7 ilave gelir, bu tabloda ayrıca bir kod ile mi belirtilir?

Merhabalar. Yüksek lisansım var. 21 saat ders, kulüp ve nöbet var. Ayrıca hafta sonu açık lise 9 saat. Bilen biri hesap yapabilir mi? Özel olarak şunu merak ediyorum: hafta sonu açık lise ücreti yüksek lisanslı olunca ekstra yansıması var mı? (Ek ders kodu nedir? ) Ayrıca yüksek lisanslı için normal ek ders üzerine yüzde 7 ilave gelir, bu tabloda ayrıca bir kod ile mi belirtilir?