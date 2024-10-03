Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


03 Ekim 2024 01:17
Et ve Süt Kurumu GYS-ÜDS Sınav Duyurusu

Et ve Süt Kurumu Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı açıldı. Sınava hazırlık için şimdilik gysakademi dijital eğitim platformu var. Kitap çıkaran yayınevi yok galiba.

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