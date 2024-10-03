KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Ekim 2024 01:36
Arşiv sürecinde hak yanar mı?

Arşiv araştırması sürecinde kazandığınız kurumun özelleşmesi ihtimali var mıdır? Arşiv sürecinde kurum özelleşirse hakkınız yanar mı?

Veya başka devlet kurumuna secimle atama mi gercekleşir?

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