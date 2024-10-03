KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Ekim 2024 03:55
Bilgisayar Programcılığı - 86,7 - Merkezi Atama

Merhabalar... Baslikta da belirttigim uzere puanim 86.7. 2021'den bu yana yapilan her merkezi atama doneminde puanlar 85 ve kimi zaman da 84'lere kadar dusmus. Brans siralamam 270. Uzun zamandir bu isin icinde olan ve konunun piri denebilecek kisilerin yorum yahut ongorulerini merak ediyorum. Ne diyorsunuz, merkezi alimlarda sansim ne duzeyde olur?

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