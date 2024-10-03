Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ekim 2024 09:10
vergi dilimi kesintisi ekim ayında fazla mı? öğretmenler hangi aylarda hangi vergi dilimine giriyırl

Vergi dilimi kesintisi ekim ayında fazla mı? öğretmenler hangi aylarda hangi vergi dilimine giriyorlar acaba?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
03 Ekim 2024 09:40

Maaş bordronuzdan yıllık vergi matrahına bakın.

Ocak ayından Aralık ayına matraha göre ilk 110bin TL için %15, sonrası %20..

Bir de aylık dilim var tabii.. Her ay kazanılan 17bin TL'ye kadar olan kazançlardan vergiş alınmıyor.

Her ay önce ekdersi alırsan ekders vergisiz olur, maaşı önce alırsan maaş vergisiz olur.

*Bu ay maaşlar 1500-2000 düşecek...

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