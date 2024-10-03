Vergi dilimi kesintisi ekim ayında fazla mı? Öğretmenler hangi aylarda hangi vergi dilimine giriyor?

Maaş bordronuzdan yıllık vergi matrahına bakın.

Ocak ayından Aralık ayına matraha göre ilk 110bin TL için %15, sonrası %20..

Bir de aylık dilim var tabii.. Her ay kazanılan 17bin TL'ye kadar olan kazançlardan vergiş alınmıyor.

Her ay önce ekdersi alırsan ekders vergisiz olur, maaşı önce alırsan maaş vergisiz olur.

*Bu ay maaşlar 1500-2000 düşecek...