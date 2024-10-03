Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ekim 2024 09:10
Vergi dilimi kesintisi ekim ayında fazla mı? Öğretmenler hangi aylarda hangi vergi dilimine giriyor?

Vergi dilimi kesintisi ekim ayında fazla mı? öğretmenler hangi aylarda hangi vergi dilimine giriyorlar acaba?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
03 Ekim 2024 09:40

Maaş bordronuzdan yıllık vergi matrahına bakın.

Ocak ayından Aralık ayına matraha göre ilk 110bin TL için %15, sonrası %20..

Bir de aylık dilim var tabii.. Her ay kazanılan 17bin TL'ye kadar olan kazançlardan vergiş alınmıyor.

Her ay önce ekdersi alırsan ekders vergisiz olur, maaşı önce alırsan maaş vergisiz olur.

*Bu ay maaşlar 1500-2000 düşecek...


rüya42
Aday Memur
03 Ekim 2024 09:45

çok teşekkür ederim

Sevdim-Seni, 2 saat önce

Maaş bordronuzdan yıllık vergi matrahına bakın.

Ocak ayından Aralık ayına matraha göre ilk 110bin TL için %15, sonrası %20..

Bir de aylık dilim var tabii.. Her ay kazanılan 17bin TL'ye kadar olan kazançlardan vergiş alınmıyor.

Her ay önce ekdersi alırsan ekders vergisiz olur, maaşı önce alırsan maaş vergisiz olur.

*Bu ay maaşlar 1500-2000 düşecek...

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zorla görevlendirmeEmeklilikTayin mi Görevlendirme mi?Türk Eğitim Sistemi yerine Arapça Maarif Modeli5.Sınıf Maarif Modeli Eğitimi Almayan Derse Girebilir mi?Okul giriş töreniGörevlendirme iptal edilebilir mi?Mesem ücretliye ders verilmesiEğitime Hazırlık ÖdeneğiNakil dosyası

Sözlük

yaşlanınca yaparım 2 sessizliğin oluşması 2 güne bir şarkı bırak 4 Çocukluğunu özlemek 2 bir ölünün anı defteri. 3 kalu bela 3 sabah havaların artık soğuk olması 3 Tuşlu telefon 1 dünyanın çivisinin çıkması 2 Olmasaydı derdimiz,söylermiydi ferdi abimiz. 6

Son Haberler

'Geçici mühlet', 1200'e yaklaştıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajıTürk Devletleri Teşkilatı 15 yaşındaKYK ek yurt başvuruları başladı'Ek zam ve refah payı olmadan memurun rahata ermesi mümkün değil'

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakEy Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!