Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Ekim 2024 09:45
Yer değişikliği hakkında

Çağlayan Adliyesinde 2.5 senedir zabıt katibi olarak görev yapmaktaydım. Komisyon, talebim olmamasına rağmen asliye ceza mahkemesinden alıp icra mahkemesine gönderdi. 2.5 senedir ceza mahkemesindeyken birden %80'i hukuk ve para işleriyle ilgili olan bir mahkemede buldum kendimi. Tam ceza işlerini kavramış rahat edecekken hiçbir şey anlamadığım bir yere gönderildim. Hakim'e, komisyona gönderilmek üzere "yeniden asliye ceza mahkemelerinde görev almak istiyorum" özetli bir dilekçe verdim. Yetersiz personel sayısı dolayısıyla uygun değildir diye reddetti. Komisyona dilekçeyi göndersem de bir anlamı olmaz herhalde. Çözüm önerisi sunabilecek tecrübeli arkadaşlar var mı?


E.Kayı Han
Editor
03 Ekim 2024 09:51

Meslek hayatın boyunca bu senin daha çoook başına gelecek. Kafana takma.

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