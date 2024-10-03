KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


03 Ekim 2024 09:56
dikkat gerektiren işte çalışamaz durumu?

merhaba değerli memur adayları ve memurlar. ben bipolar hastası bir kpss adayıyım. 2026 için kpss ye gireceğim. anestezi önlisans mezunuyum. hem e kpss hemde kpss önlisans sınavına girmeyi planlıyordum. fakat raporumda dikkat gerektiren işlerde çalıştırılamaz yazıyor. Anestezi alanında mezun oldugum için bu durum ilgili bölümde çalışamayacağım anlamına mı geliyor teşekkürler saygılar..

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