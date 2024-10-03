Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ekim 2024 10:05
Eylül ayı 2,97

beklediğimiz gibi...


impostor
Şube Müdürü
03 Ekim 2024 10:07

Gecen ay 100 liraya aldığımız şey 102 lira

Geçen sene 100 liraya aldığımız şey de 149 lira oldu yani. Akpliler gurur duyun. Inşallah daha kötü olur rabbim.

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