Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ekim 2024 10:15
Enflasyona Göre Ocak Zam Oranımız

Sözleşmeye göre 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.

2024 Temmuz Aralık döneminde enflasyon %15 olacak. Buna göre temmuzdaki zam oranından eksik kalan %5 enflasyon farkımız olur.

%5 enflasyon farkı + % 6 sözleşme zammı = %11 zam..

Ocak 2025 zam oranımız.


khamul
Aday Memur
03 Ekim 2024 10:17

şu anda 4,96 dayız. bakalım ne olacak yıl sonu


fsinatra
Aday Memur
03 Ekim 2024 10:22

6 aylık enflasyon %15 iken biz %11 ''zam'' olacağız öyle mi? kimin bu başarı?


Kalet
Daire Başkanı
03 Ekim 2024 10:25

11 bile değil, 10.8

fsinatra, 2 saat önce

6 aylık enflasyon %15 iken biz %11 ''zam'' olacağız öyle mi? kimin bu başarı?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
03 Ekim 2024 10:28

Ali diye biri var, hükümet güdümlü sendikamsı yapının başında... onun eseri

fsinatra, 2 saat önce

6 aylık enflasyon %15 iken biz %11 ''zam'' olacağız öyle mi? kimin bu başarı?


İbrahim5506
Şef
03 Ekim 2024 10:30
ALLAH belani versin ali

ice.mann
Memur
03 Ekim 2024 11:01

şu an için enflasyon farkı zam oranı 4,96.

kalan üç ayda da yüzde 2-2-2 gelirse ocak zammı yüzde 11,38 oluyor.

Hayırlı olsun. bozdur bozdur harca.


yerelmen
Memur
03 Ekim 2024 11:46

3 aylık enflasyon yüzde 8,92 ... yüzde 10 u aşan kısım enflasyon farkı olarak bize yansıyacak. yani henüz fark oluşmadı. önümüzdeki üç ayda ne çıkarsa %6 ya eklenecek

ice.mann, 1 saat önce

şu an için enflasyon farkı zam oranı 4,96.

kalan üç ayda da yüzde 2-2-2 gelirse ocak zammı yüzde 11,38 oluyor.

Hayırlı olsun. bozdur bozdur harca.


imrancuhadar
Memur
03 Ekim 2024 11:58

Planlı eksiltme

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