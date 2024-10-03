Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Ekim 2024 11:53
Meslek içi Paem başvurusu

Arkadaşlar hepinize merhabalar kısa ve net olarak soru sormak istiyorum artık paem yanılmıyorsam meslek içi alım yapıyor amirliğe şu an kaçıncı dönem eğitimde ve bir sonraki alım ne zaman gelir araştırdım ama kafam biraz karıştı internette bu konuda yardımcı olursanız sevinirim bu konuyu takip eden girmeyi düşünen arkadaşlar varsa bilgi verir misiniz

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