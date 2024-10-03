Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


03 Ekim 2024 11:56
2024/1 Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığına atananlar göreve çağırıldı mı?

2024/1 merkezi atamada Ulaştırma Bakanlığına atananlar göreve çağırılan var mı?

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