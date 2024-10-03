Atandığım yeri aradım

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Editörler : Pangaea
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Kpss 2024 Elektrik elektronik mühendisliğiBir iibfli olarak gerçeği açıklıyorum. Asıl yerimiz KPSS A kadrolarıdır.Tüm 4001ler tek bir çatı altında toplanmalı.Tüm İİBF'liler + HUKUK tek bir çatı altında toplanmalı.Ögrenilmiş çaresizlik...Atama bekleyene müjde (gercekten)açıktan mühendis alımalrı ne zaman yoğunlaşır?1-2 yıl çalışıp istifa eden, kadro yakan bazı hukukçulardan 4001'leri geri alacağız Aralık 2024 teki merkezi atamadan önce hangi kurumlar alım yapabilir?Kpss, zengin bebelerin girdiği bir sınav olsaydı ne kadro sayıları bu kadar düşük ne de soruşturmala
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