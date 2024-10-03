KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Ekim 2024 13:42
Atandığım yeri aradım

Arsiv arastırması hangi asamada diye sorum

İstanbul emniyetini aradıklarını hala arastırma asamasında olduğunu söylediler

Bu arada ben hariç herkesin de sonuçları gelmiş

İşe baslatmak için de beni bekliyorlarmış

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